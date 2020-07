Covid-19 : 36 cas à Sint Maarten et 4 dans les Îles du Nord

Le nombre de contamination au coronavirus a sensiblement augmenté au cours des derniers jours et fait craindre un retour de l’épidémie sur le territoire.

En quelques jours, 34 cas supplémentaires ont été enregistrés par les autorités sanitaires de Sint Maarten dont 10 tests revenus positifs dans la seule journée du jeudi 23 juillet. 34 nouveaux cas qui s’ajoutent au deux précédents et portent donc le nombre de cas actifs à 36 en partie hollandaise. Une augmentation soudaine qui témoigne de la vive circulation du virus sur notre territoire. Le gouvernement de Sint Maarten a tenu à préciser qu’il s’agissait « principalement » de cas autochtones par opposition aux trois cas importés et confirmés comme étant liés au vol de rapatriement effectué depuis la République Dominicaine le 22 juillet dernier. Les autorités précisent que les cas actifs font l’objet d’une surveillance accrue et que le suivi des cas contacts se poursuit « afin de s’assurer de contenir le virus le plus rapidement possible ».

Le gouvernement de Sint Maarten implore également les résidents et les visiteurs d’adhérer aux mesures barrières et ce « afin de nous assurer que nous puissions rester ouverts aux affaires » a expliqué la Première ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs. Elle précise que des sanctions pourraient être prises à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas le protocole sanitaire en vigueur.

• 3 cas à Saint-Martinet un à Saint-Barthélemy

Samedi dernier, c’est sur les réseaux sociaux que la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint- Martin a diffusé une mise à jour du bilan sanitaire pour les îles du Nord. A Saint-Martin, il fait état de deux nouveaux cas autochtones et d’un cas importé, tous confinés à domicile. L’île de Saint-Barthélemy quant à elle, a enregistré un nouveau cas importé. Le premier depuis plusieurs semaines. Pour les autorités l’émergence de cas autochtones « signifie qu’il existe un réservoir de virus sur le territoire ». La Préfecture invite la population à ne pas se relâcher dans l’application des gestes barrières.

