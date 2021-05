THÉÂTRE : Plus que deux représentations pour la pièce « Souviens-toi »

Petit rappel pour celles et ceux qui auraient raté les deux premières représentations du nouveau spectacle de la compagnie Les Têtes de l’Art, il ne reste que deux dates !

Pièce forte et émouvante sur fond d’une thématique grave, « Souviens-toi » est adaptée d’un roman américain qui raconte l’histoire d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Placée dans une maison de retraite en compagnie de son mari, Alice est un personnage aussi touchant que celui de Nathan son bien-aimé. Pour qu’elle n’oublie pas leur amour, ce dernier lui lira leur histoire jour après jour. Migrent autour de couple une infirmière qui salue et encourage cette initiative et un médecin très peu enclin à croire à une quelconque évolution de l’état de sa patiente. Cette pièce écrite et mise en scène par Laurence Blanc prend toute sa puissance dans l’interprétation de ces rôles complexes. La tâche ardue est brillamment relevée par Michel Cottin, Anna-Maria Scrimieri, Isabelle Cazorla et David Pennacchietti, comédiens confirmés de la troupe des Têtes de l’Art.

Vendredi 07 mai à 20h et samedi 08 mai à 20h au Théâtre La Chapelle (derrière la place du village de la Baie Orientale). Tarif : 20€

Infos : 06 90 54 20 50 – Tickets en vente sur https://www.theatresxm.fr/ ou à la Péninsule (route de la Baie Orientale) Facebook : Théâtre Les Têtes de l’Art