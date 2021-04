BIEN-ÊTRE : Stage de yoga énergétique

Ce dimanche 2 mai à la Plénitude, Nadia de Next Monkey Yoga vous propose de mettre en lumière votre système énergétique grâce à son célèbre stage de yoga mensuel. À vos tapis pour une journée complète marquée sous le signe du bien-être.

Après une annulation de dernière minute le mois dernier pour raisons de santé, Nadia revient en force pour vous accueillir le temps d’une journée dédiée à votre sérénité. Prendre du temps pour soi, prendre le temps de prendre soin de soi. Ce dimanche 2 mai de 9h à 16h débutera donc un nouveau cycle qui vous permettra de tout savoir sur les fameux chakras dont tout le monde parle, et de découvrir votre propre énergie, de la ressentir, de l’assimiler, de la comprendre aussi. La souplesse se situe aussi dans le programme, tout est modulable : 3h de pratique le matin avec des postures qui vous amèneront à vous familiariser avec l’énergie qui sera au centre de ce cycle. Pour la pause de midi, vous pouvez choisir d’amener votre déjeuner ou d’opter pour un repas végétal conçu en lien avec le thème du jour, à commander au préalable lors de votre inscription au stage. En ce qui concerne l’après-midi, Nadia fera la part belle à la théorie du yoga à proprement parler, son histoire, ses bienfaits sur le plan physique, psychologique et spirituel. En apprendre plus sur la pratique du yoga vous en apprendra plus sur vous. Sans oublier les conseils avisés pour utiliser les bonnes huiles (essentielles ou autres) et les plantes qui sont souvent employées en parallèle. Les sessions futures du cycle sur le système énergétique se feront via zoom. Tarifs : matin = 30€, déjeuner = 12€, après-midi = 15€, toute la journée & repas compris = 50€_Vx

Infos : 06 90 88 57 45 – contact@thenextmonkey.com Facebook : Next Monkey Yoga

http://thenextmonkey.com – La Plénitude : Friar’s Bay, 2 Impasse Max Allen