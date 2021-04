THÉÂTRE : Karine Dubernet, prête à faire rire Saint-Martin

Première fois sur le territoire, première fois sur les planches du théâtre de la Chapelle, Karine Dubernet se sent pourtant déjà comme un poisson dans l’eau. C’est à partir de ce jeudi qu’elle présentera son nouveau spectacle seule en scène au titre non-évocateur « Souris pas ». Rencontre.

Formée au conservatoire de sa ville natale, Marseille, c’est à 27 ans que Karine Dubernet décide de tenter sa chance à Paris. La culture a une place prédominante dans la vie de cette comédienne qui a découvert sa vocation en regardant les pièces de théâtre à la télévision dès son plus jeune âge. La culture est aussi essentielle qu’indispensable, et malgré une période chamboulée par la crise sanitaire qui nous tient en otages depuis plus d’un an, Karine Dubernet reste convaincue de la nécessité de divertir les gens et d’être en relation avec eux. Ce troisième spectacle co-écrit avec Carole Greep qui signait déjà une partie de l’écriture du second spectacle de l’humoriste marseillaise, raconte sa vie, depuis sa tendre enfance jusqu’à l’âge adulte. Karine Dubernet nous entraine dans ce périple chronologique dont le tour de force est d’amener son public à se remémorer ses propres souvenirs liés aux dates évoquées. On y découvre la comédienne au travers de plusieurs personnages dont les voix différentes résonnent en elle, Karine y parle de son adolescence, de ses questionnements sur sa sexualité, de ses déboires, de sa relation particulière avec sa mère, de ses premiers écrits, de ses premières scènes, tel un chat qui a eu 9 vies. Karine Dubernet aux multiples facettes et casquettes (auteure, interprète, comédienne, humoriste, chroniqueuse radio) nous livre un portrait autobiographique touchant et sincère qui appelle à sourire (ne vous fiez donc pas au titre du spectacle) et à rire surtout. Récent coup de cœur du festival de l’humour de Saint-Gervais, Karine Dubernet trépigne à l’idée de remonter sur la scène du théâtre de la Chapelle qui peut se targuer d’être le seul théâtre ouvert en France. Trois représentations s’y succèderont à partir de ce jeudi à 19h30, représentations qui sont d’ores et déjà complètes mais que les retardataires n’hésitent néanmoins pas à contacter le théâtre de la Chapelle, en espérant que la chance d’un désistement leur sourit. _Vx

Représentations jeudi 01/04, vendredi 02/04 et samedi 03/04 à 19h30 Tél. : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr