Théâtre & Gastronomie : Comedy Show 2 à La Toquée, public conquis et rassasié

La première du diner-spectacle du Comedy Show 2 a eu lieu samedi dernier au restaurant la Toquée à Hope Estate, le public reparti avec les papilles charmées et les zygomatiques stimulés.

En ces temps parfois moroses, la formule du diner-spectacle a séduit les trente personnes qui ont pris place dans la salle du restaurant la Toquée, impatientes de déguster la fine et délicieuse cuisine de la cheffe Alexandrine et d’être amusés par la divertissante compagnie des Têtes de l’Art. Pour entamer gustativement cette soirée où l’ambiance était détendue et bonne enfant, le croustillant de chèvre, noix, raisin et miel sur son nid de salade servi en entrée laissait, à lui seul, présager d’une suite sans pareille. Le plat principal intitulé « ballotine de volaille à la fondue de poireaux & chorizo doux, sauce forestière » a terminé de convaincre le public, prêt à assister à la ribambelle de sketches interprétés par les huit comédien·ne·s de la troupe. Les lumières se sont tamisées, le spectacle a débuté, les rires ont fusé. L’écriture de chaque sketch, signée par la compagnie, est bourrée de jeux de mots subtils et de punchlines désopilantes. Les interprètes repoussent leurs limites avec une aisance admirable en campant des personnages exubérants, les sketches s’enchaînent à une vitesse qui prouve à nouveau le degré de confiance et de plaisir de jouer ensemble qui règne au sein de cette troupe. Les connaisseurs de la première édition du Comedy Show auront reconnu deux sketches qui ont marqué les esprits dont la célèbre ode inversée à Paulette, d’une drôlerie sans nom. L’entracte permettant aux comédiens de changer de costume et au public de se remettre de ses émotions a fait place au dessert qui clôturait donc le menu d’Alexandrine, à savoir la traditionnelle tarte tatin, crème fouettée & glace vanille, parfait pour reprendre de l’énergie avant la seconde partie du spectacle. Si toutes les performances mériteraient d’être mentionnées en détail (mais gardons le suspense), le clou du Comedy Show 2 restera le sketch hommage à Elie Kakou, interprété par Laurence Blanc, incroyable cheffe d’orchestre de ce vivier de talents, qui réincarne littéralement l’humoriste franco-tunisien, avec un clin d’œil à la presse locale dont elle seule a le secret. Faut rigoler ! _Vx

Prochaine représentation : samedi 29 janvier à 19h30 (complet), prolongation : samedi 19 février, toujours à 19h30

Infos et réservations : 06 90 54 20 50

Facebook : Théâtre Les Têtes de l’Art