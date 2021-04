Environnement : Tout savoir sur les Tortues Marines de Saint-Martin

La Réserve Naturelle organise la première réunion 2021 d’information sur les Tortues marines de Saint Martin, le Jeudi 1er avril à 18 heures, dans les locaux de la Réserve Naturelle à Hope Estate (à proximité de Super U, au dessus de la banque Crédit Mutuel, voir plan).

Ce rendez-vous annuel sera une fois de plus l’occasion pour tous d’en apprendre plus sur les tortues marines fréquentant nos eaux et littoraux et sur la saison de ponte qui vient de débuter.

C’est également l’occasion pour les nombreux écovolontaires de l’année 2020 de bénéficier d’une restitution des données qu’ils ont contribué à produire, mais également pour ceux qui seraient tentés par l’expérience d’être formés et de se lancer dans l’aventure.

Cette réunion ne pourra se tenir que dans le respect des consignes sanitaires : port du masque obligatoire, les autres consignes vous seront communiquées sur place pour le bon déroulement de l’évènement.

Dans cette optique, seules 35 personnes pourront participer à la réunion, mais vous pourrez d’avance réserver vos places pour la prochaine réunion.