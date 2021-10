THÉÂTRE : Le théâtre La Chapelle a frappé fort pour sa réouverture

Le temps de trois représentations le weekend dernier, s’est joué le one-woman show « Stéphanie Saint-Clair, Reine de Harlem ». Standing ovation.

Ce spectacle bourré d’audace et d’émotions aura fait l’unanimité en marquant les esprits d’un public époustouflé par la performance artistique. À elle seule, la comédienne Isabelle Kancel a pris possession de la scène du théâtre de la Chapelle non pas uniquement en interprétant mais en incarnant pleinement ce personnage haut en couleurs qu’était Stéphanie Saint-Clair, dite Queenie, femme téméraire qui est devenue une légende de la cause noire et féministe. Isabelle Kancel est littéralement habitée par l’âme de Queenie, par sa hargne, sa vergogne et sa poigne. Pendant une heure et trente minutes, la comédienne emmène le public conquis dans la vie de Queenie, dans la vie de cette martiniquaise qui débarque à Harlem en pleine prohibition où la mafia blanche règne en maitre. Les deux femmes ne font plus qu’une, la prouesse artistique réside dans le fait que les spectateurs sont transportés dans les années 30, ils n’assistent pas à l’histoire de Stéphanie Saint-Clair, ils la vivent avec elle. De ses jeunes années à son émancipation en tant que gérante toute puissante des paris clandestins new-yorkais. C’est triste, drôle, époustouflant de vérités et brillamment joué. Le spectacle avait ému les festivaliers d’Avignon, il aura définitivement et profondément laissé une trace au public saint-martinois.