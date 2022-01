THEATRE : « Au-delà de l’infini » : voyage dans le temps, entre rire et burlesque

La première représentation du spectacle lançant la saison 2022 du théâtre de la Chapelle a transporté le public venu en masse pour assister à cette comédie unique en son genre.

« Au-delà de « l’infini » est tiré d’un recueil de nouvelles « Behind the Beyond » rédigé en 1913 par Stephen Leacock, écrivain et humoriste canadien qui manie les joutes verbales d’une justesse terrible. Les écrits ont été adaptés pour le théâtre et mis en scène par Albina Matuzko, réalisatrice d’origine urkainienne. Le brillant résultat a été présenté au National Institute of Arts (NIA) dans la partie hollandaise de l’île il y a plusieurs années. La metteuse en scène a réitéré l’expérience, cette fois en français, et avec des comédiens triés sur le volet : Kamel Fenzi, Laurence Dromard, Raphaël Dorra, Tancrède Demont, Cor Sikkes, Stéphanie Carré, Martine Boudine et Cathy Carasso. Albina Matuzko se réservant le rôle de la soubrette italienne dont les mimiques n’ont cessé de faire rire l’assemblée. La pièce « Au-delà de l’infini » plante le décor dans un Londres de 1910 pour y aborder des thèmes intemporels. Au-delà de l’infini a cette originalité d’intégrer des narrateurs directement dans la pièce, dirigeant les acteurs en costume d’époque dans l’intrigue, leurs mouvements et le degré d’expression de leur interprétation, n’hésitant pas à les mettre en pause pour guider les spectateurs dans le déroulement de cette « pièce dans une pièce »… ou à les faire directement interagir, faisant ainsi du public un acteur à part entière de cette « fausse » comédie ridicule. Les personnages haut en couleurs se complètent au fil des trois actes qui montent en puissance en termes d’ironie et d’exagération du jeu, pour le grand plaisir de toutes et tous. Pour éviter de dévoiler trop de l’intrigue principale, disons simplement que « Au-delà de l’infini » fait le portrait exacerbé de la vie et de l’amour, de la trahison et de la nostalgie d’antan. Il est grisant de pouvoir assister à un spectacle aussi pointu qu’hilarant. _Vx

>Prochaines représentations ce vendredi 21 janvier et samedi 22 janvier à 19h30.

Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr