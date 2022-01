Drame de la mer dans les eaux anguillaises (un mort et un blessé grave): l’enquête se poursuit 

Comme nous vous l’indiquions dans notre édition d’hier, le « Day Dreamer », un bateau charter battant pavillon Sint Maarten avec deux personnes à son bord s’est encastré à grande vitesse sur un récif situé dans les eaux anguillaises. Le bilan est lourd : un mort et un blessé grave.

D’après nos informations, les deux plaisanciers de nationalité tchèque, ont quitté mardi matin la marina de Porto Cupecoy pour se rendre à Saint-Barth puis à Anguilla. Une sortie en mer qui a malheureusement viré au drame en début de soirée lorsque leur embarcation a heurté de plein fouet un récif situé dans les eaux anguillaises, récif pourtant bien connu des navigateurs locaux.

Doit-on en conclure que la gravité de l’accident est due à une vitesse excessive, ajoutée à un moment d’inattention ? Seule l’enquête diligentée par les autorités anguillaises pourra déterminer les causes exactes de ce dramatique accident.

Nous avons appris par ailleurs que le pronostic vital de la personne grièvement blessée n’est plus engagé (ndlr : elle souffre d’un traumatisme crânien et de multiples fractures). M.P. est âgé de 45 ans et réside à Sint Maarten depuis plus de 20 ans. Il est toujours hospitalisé à Anguilla où sa compagne a pu lui rendre visite. _AF