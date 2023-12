«Les maux mots d’amour»: une pièce de théâtre qui a profondément touché le nombreux public présent

La soirée qui était organisée mercredi dernier à l’école Emile Choisy dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a profondément remué le public sur ce thème tellement dérangeant, avec une pièce de théâtre suivie d’un débat animé par Fred Galva, psychologue.

Cet événement organisé par la préfecture et le service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a connu un succès extraordinaire et le public a oscillé entre rires et larmes, et n’est pas ressorti indemne.

Les acteurs bien qu’amateurs ont été d’une justesse et authenticité remarquables, habités par leurs personnages pour faire passer un message poignant : Briser le silence en s’engageant chacun à son niveau.

Félicitations à tous les acteurs, les partenaires, les organisateurs, au public et une mention spéciale à André Botino, directeur de l’école Emile Choisy, et surout, Evelyne Fleming.

