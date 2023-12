FOOTBALL / Nations League: direction la Ligue B pour la sélection de Saint-Martin, une première !

Grâce à sa probante victoire obtenue à Bonaire lors de la dernière journée des phases qualificatives de la Ligue C de la Nations League zone Concacaf, la sélection de Saint-Martin évoluera la saison prochaine à l’étage supérieur, en l’occurrence en Ligue B !

Les hommes de Stéphane Auvray peuvent être légitimement satisfaits du travail accompli lors de ses phases qualificatives comptant pour la Nations League. Contre Bonaire, la sélection de Saint-Martin a réalisé en effet le match parfait en s’imposant quatre à zéro grâce des buts signés R. Gentes (3e et 45e), K. Lebon (13e) et J. Richardson (46e).

A la fin de la rencontre, les footballeurs saint-martinois pouvaient fêter comme il se doit cette nouvelle victoire synonyme d’accession dans la Ligue B de la Nations League.

Le président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Aristide Conner n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter son équipe qui a porté haut et fort les couleurs de Saint-Martin dans les Caraïbes. « Après la victoire de nos champions U15 cet été, notre territoire a une fois de plus été brillamment représenté par notre équipe Senior. Pour la première fois de notre histoire, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue B de la Nations League. Ainsi, le 23 novembre 2023 restera inscrit comme une étape importante dans le développement de notre discipline sur le territoire. Je tiens à remercier chaleureusement les joueurs, l’entraîneur et tout le staff pour ce magnifique parcours, sans oublier tous les clubs formateurs. Grâce à vous et à vos performances, vous avez mis notre territoire en lumière. Merci d’avoir si bien représenté nos valeurs et nos couleurs ». _AF

