TÉMOIGNAGE : Alex Richardson se raconte…

Né le 29 août 1963, Alex Emmanuel Richardson a joué au baseball avec de nombreux amis à Sint Maarten pour ensuite partir en Hollande et intégrer l’équipe des Haarlem Nichols en 1983, la meilleure à l’époque. Voici son histoire.

J’ai obtenu mon diplôme au Collège Milton Peters en juin 1981 et je suis parti en février 1982 à Miami pour fréquenter le Miami Dade Community College. Comme le Collège Milton Peters n’était pas reconnu comme une école de niveau secondaire, je suis retourné au Département de l’Éducation de l’État de Floride et j’ai obtenu mon diplôme le 3 mai 1982. J’ai rejoint le Miami Dade Community College pendant les cours d’été de 6 semaines et j’ai terminé tous mes cours en 15 jours. Le 19 décembre 82, mon père m’a demandé de revenir à SXM pour me préparer à aller à l’école en Hollande, chez mon oncle à Haarlem. Je suis parti le jour de mon vingtième anniversaire, le 29 août 1983. Je crois que mon père a acheté le billet le moins cher possible. Mon vol m’a emmené à Aruba, Curaçao, au Venezuela, en Suisse et à Amsterdam. Le soir du départ, j’étais sur la route avec mon père qui m’a donné 400$, cadeau que tante Doncher m’avait offert pour mon anniversaire. Mais avant d’aller plus loin dans mon histoire, permettez-moi de vous parler des enfants de Cay Hill. Les garçons de Cay Hill avec qui j’ai grandi sont les meilleurs et les plus terre-à-terre, chacun d’entre eux est spécial à sa manière. Les plus âgés d’abord, les Wise Men, comme Henry et son frère Reino. Ensuite les « gardiens » avec Boy Rombley, Kenneth James, Tony Gibbs, David Arrindell, L. Bute Bob, Mickey Huggins et frères. Et pour finir, les « bad boys », Joel, Ernie, Halley et frères, qui veillaient toujours sur nous. Clemmy Gibbs était mon meilleur ami et ça n’a jamais changé. J’ai joué au baseball pour la sélection SXM des 12 et 13 ans à Aruba et San Juan. En 1976, Aruba a ouvert le tournoi à San Juan et SXM a été choisi pour jouer le match d’ouverture. Nous avons gagné 8-3. Ernie Rombley était le meilleur lanceur avec Glen Patterson. J’ai frappé un home run cette année-là.

Suite dans notre prochaine édition…

40 vues totales, 40 vues aujourd'hui