Téléphonie portable : évolution des performances des opérateurs en un an (1/2)

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) publie des données liées à la qualité de la couverture 4G, des services mobiles, SMS, etc., des opérateurs de téléphonie mobile implantés à Saint-Martin, que sont Dauphin Telecom, Digicel, Orange et UTS Caraïbe. A noter que UTS Caraïbe ne propose qu’une couverture 3G en partie française.

Nous avions publié les performances des opérateurs en décembre 2019. Quinze mois plus tard, nous mesurons les évolutions.

Couverture 4G, voix et SMS

Digicel et Dauphin Telecom ont gagné un point et offrent une couverture 4G respective de la population de 98 et 95 % et du territoire de 96 (+ 2 points) et de 86 %. Orange reste leader avec un taux de couverture de 99 % de la population et du territoire.

Pour la voix et les SMS, l’Arcep indique que 99 % de la population sont sous une très bonne couverture avec Orange, 77 % avec Digicel et 50 % avec Dauphin Telecom.

Qualité des appels et des SMS

Selon des mesures effectuées entre octobre 2020 et janvier 2021 avec des terminaux compatibles 4G, 52 % des appels passés dans les transports avec Orange ont été maintenus 2 minutes, 85 % avec Dauphin Telecom, 74 % avec Digicel et 65 % avec UTS. Sur les lieux de vie, 83, 79, 70 et 66 % des appels passés respectivement avec Orange, Digicel, UTS et Dauphin on été maintenus plus de 2 minutes.

En ce qui concerne la réception des SMS dans les transports, 100 % des SMS ont été reçus en moins de 10 secondes avec Orange, 93 % avec UTS, 89 % avec Dauphin et 2 % avec Digicel. Sur les lieux de vie, les performances sont respectivement de 99, 90, 84 et 2 %.

