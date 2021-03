ST MAARTEN / 19 cas actifs et plus de 1 120 personnes ont reçu les 2 doses du vaccin

Les autorités sanitaires de la partie hollandaise ont confirmé 19 nouveaux cas de covid-19 la semaine dernière, soit 4 de plus que la semaine précédente. Au total 2 014 personnes ont été contaminées dont 2 058 ont été déclarées guéries.

Le nombre de cas actifs est remonté à 19 au 22 mars alors qu’il était descendu à 10 six jours plus tôt. 35 personnes non testées sont placées en quarantaine car elles ont été en contact avec une personne testée positive.

Selon les bulletins sanitaires, 962 tests ont été réalisés la semaine dernière, soit un total de 22 989.

A ce jour, 6 202 doses de vaccin Pfizer ont été administrées en partie hollandaise. Les autorités précisent que 5 080 personnes ont reçu les deux doses et 1 122 une seule dose pour l’instant. Aujourd’hui, 479 injections sont programmées : 274 premières doses et 205 secondes doses. Près de 10 160 personnes se sont inscrites pour être vaccinées.