Sint Maarten : La première ministre revient sur les 5 années après Irma

Côté hollandais, la première ministre Jacobs s’est également exprimée sur cette date anniversaire qui était dans tous les esprits.

En date du 6 septembre, par voie de communiqué délivré par le Ministère des Affaires Générales de Sint Maarten, la première ministre Silveria Elfrieda Jacobs a, entre autres, déclaré : « Cette semaine est marquée par des souvenirs dans les livres d’histoire de Saint-Martin. Il y a cinq ans, juste au moment où la piqûre de l’ouragan Luis semblait enfin s’estomper avec les générations, l’île a de nouveau été plongée dans le chaos et la destruction. Inutile de raconter ce qui s’est passé lors de l’ouragan Irma, nous y étions, et nous en avons ressenti l’impact ; nous ressentons encore l’impact. (…) Nous nous souvenons des vies perdues. Nous nous souvenons, mais nous restons. Nous sommes fatigués, mais nous sommes inébranlables. Nous avons mis du temps à guérir et nous continuons à guérir. (…) Ensemble, nous avons reconstruit après la destruction, lentement mais sûrement les entreprises ont rouvert, les maisons ont été réparées, les visiteurs sont revenus et nous en sommes plus que reconnaissants. Reconnaissants pour l’aide extérieure de nos partenaires du Royaume et des agences internationales, des bénévoles du monde entier. Ensemble, nous avons survécu et nous avons commencé à prospérer. Sint Maarten est robuste, Sint Maarten demeure, et même si nous avons pu être meurtris, nous continuons à vivre notre devise « Semper Pro Grediens » : Toujours en progrès ! » _Vx

