Environnement : Les mégots, un fléau pour l’environnement à Saint-Martin et ailleurs !

Associé au Rotary Club Saint-Martin Nord, la Réserve Naturelle de Saint-Martin a installé des panneaux de sensibilisation sur les mégots de cigarette, responsables d’une pollution visuelle et environnementale.

Un mégot, contient plus de 7000 éléments chimiques, des métaux lourds (cadmium, plomb, chrome, mercure), ou du goudron.

« 1 seul mégot dans la mer pollue jusqu’à 500 litres d’eau ».

Le processus de dégradation d’un filtre à cigarette est très long (entre un et deux ans) et l’un de ses composants (l’acétate de cellulose) polluera entre dix et onze ans avant d’être dégradé.

Cette pollution du milieu marin a des effets directs : en moins de quatre jours, 1 seul mégot détruit la moitié de la faune présente dans 1 litre d’eau.

Les poissons, les tortues marines, les crustacés, les oiseaux, ingèrent ces mégots, ce qui entraîne leur intoxication et leur mort.

Les effets sont les mêmes à terre et notamment sur les plages lorsque les fumeurs plongent les mégots dans le sable pour les éteindre et s’en débarrasser.

En partenariat avec le Rotary Club Saint-Martin Nord, la Réserve Naturelle de Saint-Martin installe des panneaux sur les sites du littoral fréquentés par le public (Terres Basses, Orient Bay, Friar’s Bay) afin de sensibiliser les fumeurs à la nécessité de conserver leurs mégots et/ou de ne pas les disséminer dans la nature, dans le sable, à terre, en mer et même…en ville. Les peintures ont été réalisées par les élèves de l’Ecole Elie GIBS et leur maîtresse Adeline ARNAUD.

Associés à ces panneaux, des boites cendriers réutilisables peuvent être enlevées et reposer sur les panneaux.

Merci de les utiliser sans les remplir de sable car :

– le sable ne se jette pas à la poubelle,

– le sable est essentiel pour freiner l’érosion du littoral et les effets du changement climatique (augmentation du niveau de l’eau, cyclone…),

– le sable ne se nettoie pas et ne se dépollue pas des substances chimiques des mégots.

Les exploitants des plages intéressés par ces panneaux sont invités à prendre contact avec la Réserve Naturelle de Saint-Martin.