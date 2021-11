SPORT & NAUTISME : DAPA emmène 300 enfants à Pinel

La quatrième édition du dispositif de Découverte des Activités de Plein Air (DAPA) a élu domicile sur l’île de Pinel le temps de trois journées, offrant ainsi la possibilité à des enfants de 7 à 14 ans en manque de moyens de participer à de nombreuses activités sportives en extérieur.

Le dispositif DAPA organisé par le Club Nautique de Saint Martin et soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) permet à des enfants en situation de précarité d’accéder à des activités sportives et de plein air dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cette édition exceptionnelle sur l’île de Pinel a fait l’immense bonheur des enfants, pour certains, la simple traversée en bateau fut une grande première. Chaque matin, un bus se rendait dans une des écoles d’un quartier pour embarquer une centaine d’enfants, direction Cul de Sac. Quartier d’Orléans mercredi dernier, Concordia le jeudi et enfin, Sandy Ground le vendredi. C’est sans compter sur la collaboration d’associations telles que Sem Ta Route, Planet Kids et Five B ainsi que le travail acharné de toute l’équipe que l’écho des rires des enfants a fait le tour de l’île. À noter aussi la précieuse participation d’Aude et Vincent de la Réserve Naturelle qui ont emmené les enfants par groupe afin d’explorer les merveilles de Pinel et sa vue imprenable sur Saint Barth et Tintamarre. Les enfants avaient l’embarras du choix au rayon des activités : baignade (sous la vigilance d’un nageur-sauveteur et la surveillance d’un membre formé aux Premiers Secours), découverte des fonds marins (masque et tuba fournis), kayak (géré par un professionnel agréé), sans oublier les activités encadrées par les animateurs BAFA comme le badminton, le beach volley et l’ultimate frisbee, sport collectif mixte qui se joue sans arbitre et qui valorise l’écoute et le fair-play. Dernière activité proposée qui sort un peu du cadre sportif mais qui avait pleinement sa place au vu du calendrier, l’atelier citrouille où les enfants ont pu exprimer leur esprit créatif… sans peur ! Pour sustenter tout ce petit monde, un barbecue concocté par le Yellow Beach et un goûter en milieu d’après-midi avant de reprendre le bateau après une journée inoubliable pour les enfants participants. _Vx

photos© Claudio Arnell