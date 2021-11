Get Up Clean Up Contest : le rendez-vous propreté à ne pas manquer 

Après une première édition couronnée de succès en 2019, le concours de ramassage de déchets coorganisé par MyStraw Company et Dauphin Telecom se renouvelle cette année, le dimanche 14 novembre de 8h à midi. Rencontre avec les acteurs du projet public/privé lors d’une conférence de presse au Centr’Hotel de Marigot.

Les deux organisatrices principales, Sunita Mittal – CEO de MyStraw Company et Charlotte Bioche – cheffe de projet Marketing chez Dauphin Telecom étaient entourées de Philippe Morel – directeur adjoint de Dauphin Telecom, Gaëlle Plisson d’Initiative Saint Martin, Pascale Alix-Laborde – conseillère territoriale à la Collectivité de Saint Martin et Grégoire Dumel – responsable régional et local à l’Office du Tourisme pour présenter en détails ce second volet du Get Up Clean Up Contest dont les maitres-mots restent le tri sélectif.

Le but est simple : s’inscrire en équipe de 6 personnes maximum (sans limite d’âge) dans un quartier de Saint Martin pour ramasser le plus de déchets qui seront déposés dans un des treize secteurs dont certaines bennes sont mises à disposition par la Collectivité, déchets ensuite collectés et triés par des bénévoles. De nombreux cadeaux et surprises gracieusement offerts par les partenaires de Get Up Clean Up attendent les participants afin de les récompenser pour cet acte éco-responsable qui vise à garder une île propre en ce début de saison touristique. Les résultats et la remise des cadeaux auront lieu au Captain Frenchy à Grand Case dès 16h. Citons également la précieuse implication d’Evelyne Fleming, chargée de mission du service de l’Éducation Nationale, qui a permis cette nouveauté pour ce volume 2 du concours : la participation de collégiens entre 13 et 16 ans en BTS tourisme issus des collèges Mont des Accords, de Quartier d’Orléans et Soualiga qui formeront des équipes intra-établissement et présenteront en fin d’année les produits recyclés à partir des déchets récoltés. Ils leur seront fournis des T-shirts de couleur différente, une pour chaque collège. Cette initiative est née d’un copilotage créé par l’Office du Tourisme avec le Rectorat et l’Éducation Nationale dans une optique de sensibilisation auprès de ces jeunes particulièrement concernés par l’aspect propreté de l’île. Le bilan de 2019 était de 1652 sacs récoltés, 16 tonnes de déchets. Pour que l’édition de 2021 surpasse ce chiffre, le formulaire d’inscription n’attend que vous… ! _Vx

Infos et inscriptions :

Facebook Get UP Clean UP Contest

Email : getupcleanup97150@gmail.com ou mystraw.company@gmail.com