Sport aquatique : Préparez-vous pour l’édition spéciale Noël de l’Aqua Sport Night

Ce mercredi 20 décembre de 18h à 20h, Charlotte Backovic, maître-nageuse fraîchement diplômée, organise une seconde édition de l’Aqua Sport Night dans un esprit typique de Noël à la piscine du Belair Fitness Center de Cay Hill.

Cette animation sportive rassemblant plusieurs activités aquatiques en une fut pensée, créée et concrétisée en avril dernier par Charlotte Backovic dans le cadre de sa formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation avec le soutien de ses camarades stagiaires et de l’association Tous à l’Ô. Après avoir réussi sa formation de maître-nageuse avec brio, Charlotte a décidé de faire de son Aqua Sport Night une signature et de réitérer l’expérience en format de Noël en se lançant en solo, sur fonds propres. À souligner, l’organisation de Charlotte en matière d’évènement sportif est impeccable et a laissé des souvenirs mémorables aux participants de la première édition. Une chose est sûre, l’ambiance promet d’être conviviale, solidaire et sportive.

L’animation aura donc lieu ce mercredi 20 décembre à la piscine du Belair Fitness Center de Cay Hill (en face de l’hôpital en partie hollandaise) de 18h à 20h. Le cross dans l’eau va durer 1h15 avec trois animateurs en rotation qui proposeront chacun leur spécialité : Aquagym, Aquafitness et Aquacrossfit. Pour motiver les participant.e.s, Charlotte a prévu de la musique de Noël pour le clin d’œil aux fêtes de fin d’année et des jeux de lumière pour égayer l’Aqua Sport Night. Au prix de 15€ par personne, l’animation est ouverte à toutes et tous, débutant ou confirmé des sports aquatiques. Grâce à ses nombreux bienfaits, l’Aqua Sport Night vous fera autant de bien au corps qu’au mental. Après la séance, place aux échanges et à la récupération avec des snacks de Noël, des collations et du chocolat chaud pour reprendre des forces après l’effort. Pour découvrir ou revivre l’Aqua Sport Night de Charlotte, scannez le QR Code qui figure sur l’affiche pour accéder au formulaire d’inscription. Ou via ce lien : https://t.ly/TjNSU. Rendez-vous ce mercredi à 18h à la piscine du Belair Fitness Center de Cay Hill pour une bonne séance de sport et soutenir la jeunesse saint-martinoise dans ses projets professionnels. _Vx

Infos : +590 690 37 55 86

