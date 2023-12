Fêtes de fin d’année : la CCISM soutient les commerçants et artisans locaux

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin, engagée dans la promotion et le soutien du tissu économique local, dévoile une campagne papier dédiée à promouvoir l’achat local et à soutenir les commerçants et artisans du territoire.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté constante de la CCISM d’accompagner la redynamisation des zones commerciales et les actions entreprises pour le cœur de ville.

Une campagne presse Be Loyal Buy Local – #santaloveslocal

La campagne, Be Loyal Buy Local – #santaloveslocal, proposée par la CCISM, vise à sensibiliser la population à l’importance de privilégier les commerces et artisans locaux pour leurs achats de saison. La CCISM croit en la force de la communauté économique et en choisissant de consommer localement, chacun contribue à renforcer le tissu économique. Chaque achat est une contribution directe à la croissance des entreprises locales, à la préservation des emplois et à l’épanouissement de notre identité unique.« Choisir l’achat local, c’est bien plus qu’une transaction commerciale. C’est un acte de confiance envers nos voisins, nos entrepreneurs et notre communauté toute entière. En favorisant nos commerçants et artisans locaux, nous créons un cercle vertueux d’épanouissement économique où la prospérité circule comme un souffle bienfaisant au sein de notre territoire.» confie Angèle Dormoy, Présidente de la CCISM.

