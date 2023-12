ASSOCIATION : Distribution de cadeaux de Noël aux enfants saint-martinois

Lydia Lawrence et son association « Une lumière pour les îles » ont fait, ce jeudi 7 décembre, le bonheur de nombreux enfants à Quartier d’Orléans en distribuant 172 cadeaux aux petits bouts de chou de l’école maternelle Jean Anselme.

Poupées, peluches, petites voitures, dinosaures, les cadeaux offerts par l’association ont rendu ces enfants heureux comme jamais. Depuis maintenant 5 ans, l’association « Une lumière pour les îles » effectue régulièrement des distributions de fournitures scolaires aux écoles de Quartier d’Orléans et de Sandy Ground. Chaque mois de décembre, telle une mère Noël, Lydia quitte sa Savoie d’adoption pour revenir sur son territoire de cœur afin de contribuer pleinement à la magie de Noël pour les enfants de Saint-Martin, beaucoup n’ont pas la chance de pouvoir être gâtés. La distribution de ce jeudi matin, chargée en émotions pour Lydia, les enfants émerveillés, la directrice et le personnel de l’établissement scolaire, s’est effectuée en présence spéciale de Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex, où réside désormais Lydia Lawrence. Luc Berthoud, accompagné de sa future femme Sylvie, et de Laure, journaliste du Dauphiné Libéré, a tenu à faire le déplacement depuis la métropole pour vivre cette belle expérience humaine de distribuer les cadeaux récoltés grâce à Lydia qu’il soutient dans chacune de ses actions associatives pour Saint-Martin. Pour la petite anecdote, Luc et Sylvie ont profité de leur première visite sur le territoire de Saint-Martin pour officialiser leur union, ils repartiront tous les deux mariés et heureux, avec de beaux souvenirs en pagaille dont celui d’avoir fait la joie des enfants saint-martinois. La distribution de présents de jeudi 7 décembre s’est poursuivie à Sandy Ground à l’école Jérôme Beaupère. Au total, ce sont plus de 500 cadeaux de Noël qui auront été distribués par Lydia Lawrence et ses lutins magiques de Noël, cadeaux acheminés gratuitement par Air Caraïbes, partenaire de l’association « Une lumière pour les îles ». _Vx

