PORTRAIT : Chantale Thibaut, une femme passionnée au grand cœur

Chantale Thibaut est derrière la création de Saint Martin Santé qui fêtera bientôt ses dix ans d’existence. Passionnée par son métier, dévouée à ses patients et à ses proches, Chantale est également coordinatrice de la nouvelle CPTS de Saint-Martin et une guerrière au parcours fascinant.

Chantale Thibaut, c’est d’abord Chantale Abatan, issue du Quartier de Carénage, en Guadeloupe. Quartier qui suscite la peur de par la prostitution, la drogue, l’alcool et les mauvaises fréquentations. Mais dans ces quartiers qualifiés de quartiers prioritaires, il y a aussi, et surtout, des bonnes personnes. Ayant grandi dans un bar tenu par sa grand-mère où l’ivresse était omniprésente pour laisser place à la violence conjugale derrière les portes closes, la jeune Chantale a retiré de cette expérience de la force, du courage et de la fierté de cette part d’enfance qui lui a permis de mieux comprendre l’autre et a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui, une guerrière.

En quête d’un environnement meilleur, la famille s’est alors dirigée vers la métropole : « J’ai vécu des moments extraordinaires, la petite antillaise qui arrive dans la banlieue parisienne et qui se dit ‘punaise, personne ne parle créole ici’ ! » En adoptant la métropole comme second pays adoptif avec un père originaire de Marie-Galante et une mère martiniquaise, Chantale s’est servie de la richesse de ses racines pour définir son identité, avec une faculté d’adaptation incroyable qui lui servira à l’âge adulte.

Après un essai peu fructueux dans le secteur d’ingénierie agricole, Chantale Thibaut s’est redirigée vers cet appel du soin de la personne qu’elle avait enfant : « J’ai réussi l’entrée au concours d’infirmière à l’hôpital Sainte-Anne, où j’ai connu la maison mère de la neuropsychiatrie ». Place ensuite au service de recherche universitaire comme infirmière de liaison où s’est développée en Chantale une curiosité intellectuelle pour comprendre et prendre en charge les patients en les respectant dans leur globalité.

En septembre 2010, Saint-Martin a choisi d’ouvrir son territoire à Chantale Thibaut qui découvre une psychiatrie induite par l’addiction et les pratiques religieuses : « Il y a une méconnaissance des personnes sur un territoire où multiculturalité et multilinguisme cohabitent, avec des gens qui arrivent de partout avec leur propre histoire ». Humble, Chantale rajoute : « Je ne suis pas une femme qui veut révolutionner le monde mais si je peux apporter une contribution, une pierre à l’édifice, je suis partante, je suis une guerrière. Donc l’idée de Saint Martin Santé (SMS) est arrivée et je suis partie faire un diplôme universitaire d’éducation thérapeutique avec des stages au Canada et en métropole pour découvrir comment adapter la structure aux spécificités du territoire. Chemin faisant, j’ai créé Saint Martin Santé pour les pathologies chroniques en comorbidité c’est-à-dire diabète, hypertension artérielle et obésité. Dans le processus de création, j’ai eu beaucoup de pleurs, beaucoup de joie, j’ai rencontré de belles personnes, de belles âmes qui m’ont dit vas-y, et ces âmes, ce sont les patients ».

En portant le projet avec la volonté de proposer des ateliers dans la langue maternelle du public, Chantale Thibaut remet le patient au centre des priorités, en partant de lui, et non du savoir du professionnel de santé. Saint Martin Santé fêtera ses 10 ans en 2024. La ténacité de Chantale est unique, cette femme empathique et dévouée s’épanouit dans son métier : « Quand je reçois un sourire d’un patient, je me sens pousser des ailes. Mon autre passion, c’est ma famille, mes enfants, mes parents ».

Pour évacuer le stress, Chantale Thibaut s’adonne à la boxe : « Je tape à fond sur le sac, ou sur mon coach ! ». Le jogging, les balades en moto ou en bateau lui permettent aussi de se ressourcer. Aux jeunes saint-martinois, Chantale tient à leur passer ce message : « Vous êtes capables, vous n’imaginez pas le potentiel que vous avez, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, vous y arriverez ». _Vx

