Solidarité : Les journées nationales de la Croix-Rouge organisées du 12 au 18 septembre

Les journées nationales de la Croix Rouge française auront lieu du samedi 12 au vendredi 18 septembre sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer.

Du 12 au 18 septembre 2020 se tiennent les Journées Nationales de la Croix-Rouge française : le rendez-vous annuel et incontournable de l’association, pour lequel ses milliers de bénévoles, partout en France, vont à la rencontre du grand public pour récolter le maximum de dons et leur permettre de continuer à mener leurs actions de proximité auprès des plus vulnérables et sauver des vies tout au long de l’année.

A Saint-Martin, en raison des conditions sanitaires particulières, les actions seront limitées aux quêtes dans certains commerces et grandes surfaces. Des bénévoles et salariés seront présents pour faire connaître les valeurs de la Croix Rouge française.