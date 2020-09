Fait rarissime : cinq phénomènes cycloniques actuellement dans le bassin atlantique

Un ouragan, deux tempêtes, deux dépressions tropicales et deux ondes tropicales actives sévissaient, hier matin, dans la zone atlantique, le Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Cette recrudescence des phénomènes est rare mais pas inédite.

Cinq phénomènes cycloniques et deux ondes tropicales actives animent actuellement le bassin atlantique, le Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Aucun ne menace les Petites Antilles.

L’ouragan Paulette se dirige actuellement vers la côte Est des Etats-Unis.

Les tempêtes tropicales Sally et Teddy font leur chemin. La première devrait toucher la Louisiane ce mardi (leur 4e cyclone de l’année). La seconde (ex dépression tropicale n°20) remonte bien au Nord des Petites Antilles. Elle devrait devenir un ouragan de forte intensité dans la semaine.

Les dépressions tropicales René et n°21 (qui est née hier matin à 6 heures) sont également loin de chez nous.

Enfin, les différents sites météorologiques enregistrent aussi deux ondes tropicales actives, l’une dans le Golfe du Mexique et la seconde qui quitte actuellement l’Afrique et dont il faudra suivre attentivement la trajectoire.

Rare mais pas inédit

Cette situation est rarissime, mais n’est ni inédite, ni un record. Ça s’est déjà produit en 1995 (Humberto, Iris, Jerry, Karen et Luis) et surtout en 1971 où il y a eu 6 cyclones simultanés : Fern sur le Texas, Edith sur le Yucatan, Ginger au SE de Bermuda, Heidi à l’est de la Floride, la future Irène en tant que dépression tropicale près des Petites Antilles, une dépression près de la Géorgie, et une autre dépression de l’Afrique.