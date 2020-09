Forum de la rentrée et du sport : L’occasion de s’informer des nombreuses activités sportives et culturelles proposées tout au long de l’année

La 15ème édition du Forum de la Rentrée et du Sport s’est tenue cette année pour la première fois sur la place du Village de la Baie Orientale. Un événement organisé par Calypso Event qui permet aux différents clubs et associations de faire connaître au public leurs activités proposées tout au long de l’année.

Petits et grands ont pu ainsi recueillir des renseignements sur les nombreuses disciplines sportives, culturelles et artistiques que leur offraient les exposants, fidèles au poste depuis des années.

On pense notamment au club des Archiball et Saint-Martin Rugby Union, le club de tir à l’arc, les « Archers de Saint-Martin », Tennis Club Ile de Saint-Martin (TCISM), Wind Adventures (voile, surf et kite), l’école Temps Danse, sans oublier les activités culturelles et artistiques représentées par les « Têtes de l’Art », les Apatrides et les écoles de musique Musicamin et Pianissimo. _AF

Crédit photos : Soualiga Photo Club