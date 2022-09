CAUSE ANIMALE : Dernière chance de participer à la tombola en faveur des animaux

Dans le but de collecter des fonds et mener une nouvelle campagne de stérilisation, l’association I Love My Island Dog collabore avec l’association Soualiga Animal Lovers pour organiser une grande tombola… dont le tirage au sort aura lieu ce samedi 17 septembre.

Créée en 2007 par Ursula Oppikofer, l’association I Love My Island Dog a géré le refuge du côté français de l’île de 2009 à 2017, il a été détruit suite au passage de l’ouragan Irma. Depuis, l’association concentre ses efforts dans la conscientisation et la prise en charge de soins tels que la vaccination, la pose de puce électronique et bien évidemment la stérilisation. Le sauvetage des animaux passe aussi par là. Cette nouvelle tombola promet de jolis lots grâce aux donations de plusieurs entreprises locales : weekend à l’hôtel, bons d’achat dans des boutiques de vêtements, accessoires et bijoux, dîner dans des restaurants, sortie en bateau, la liste est longue et la cause est belle. Pour tenter de gagner un de ces lots tout en œuvrant à la protection des animaux de Saint-Martin, connectez-vous sur le site de l’association I Love My Island Dog (voir Infos) et cliquez sur « faire un don » sous l’appellation Donation Paypal. Le ticket de tombola est au prix de 10 euros. Pour les personnes ne possédant pas de compte PayPal, contactez directement l’association I Love My Island Dog ou Soualiga Animal Lovers sur leurs pages facebook respectives. Des tickets de tombola sont également disponibles à la vente au Cabinet Vétérinaire de Bellevue ce vendredi et au salon de toilettage Lovely Dog à Hope Estate. Les stériliser, c’est aussi les protéger. _Vx

Infos : www.ilovemyilsanddog.org

Facebook I Love My Island Dog : https://www.facebook.com/groups/141454872066

Facebook Soualiga Animal Lovers : https://www.facebook.com/SoualigaAnimalLovers/

397 vues totales, 397 vues aujourd'hui