SOLIDARITE / Cyclone « Beryl » : La Croix-Rouge lance un appel aux dons

Part le biais d’un communiqué, la Croix-Rouge Française lance un appel aux dons pour venir en aide aux populations du Sud des Antilles durement touchées après le passage du cyclone Beryl.

En 48 heures, l’ouragan Beryl a démontré toute sa puissance. En touchant particulièrement les îles Grenade et Saint-Vincent-les-Grenadines, il fait état de 7 morts et de destructions considérables, laissant les habitants sans eau et électricité, ni de réseau pour communiquer. C’est le cas de Carriacou, une île de la Grenade, rasée en 30 minutes, laissant une grande partie de la population sans abri.

D’autres îles des Grenadines ont subi le même sort et l’ouragan n’a pas épargné les Antilles françaises : certaines communes littorales en Martinique ont dû faire face à une forte houle cyclonique.

Un navire des Forces Armées aux Antilles en partance ce soir pour Grenade

Depuis dimanche 30 juin, la PIRAC est mobilisée en coordination avec la FICR et les sociétés nationales des petites Antilles afin d’apporter la réponse la plus adaptée au besoin en parfaite complémentarité avec le reste des acteurs humanitaires.

Un navire des Forces Armées aux Antilles appareillera depuis la Martinique ce vendredi soir avec à son bord 400 kits familles (kits abri, kits cuisine, kits hygiène, couvertures, bâches, seaux, moustiquaires, etc.) prélevés sur les stocks régionaux de la PIRAC à destination des îles Grenadines. Le coût total de l’opération est estimé à 60.000€, c’est pourquoi au-delà de la générosité de nos partenaires, nous faisons appel à la générosité du public. Cette opération est une première étape essentielle qui permettra aux Croix-Rouge de Grenade et de Saint-Vincent-Les-Grenadines de distribuer ces biens de premières nécessités à des populations particulièrement affectées.

L’appel est accessible sur le ce lien : https://donner.croix-rouge.fr/pirac/~mon-don

