ÉDUCATION : 10ème anniversaire de l’enseignement du tourisme à Saint-Martin

La cérémonie de remise de prix des classes de tourisme 2023-2024 au Grand Case Beach Club avait une double symbolique ce mercredi 3 juillet : récompenser les élèves pour leur assiduité et célébrer les dix ans d’un enseignement unique à Saint-Martin.

À raison de deux heures supplémentaires par semaine sur le volontariat, ce sont 150 élèves de 4ème et de 3ème des collèges Roche Gravée de Moho, Soualiga et Mont des Accords qui auront suivi le cursus d’enseignement du tourisme, dispositif mis en place en 2013 par une convention tripartite entre l’Office de Tourisme, l’Éducation nationale et la Collectivité. Une soixantaine d’élèves ont donc reçu le prix officialisant leur titre d’ambassadeur du territoire. Grégoire Dumel, responsable régional et local à l’OT, et Evelyne Fleming, chargée de mission auprès du vice-recteur et parfaite maîtresse de cérémonie, se réjouissent, à juste titre, de l’engouement autour de ce projet brillant au service de la jeunesse saint-martinoise. Axé sur 4 domaines (histoire, environnement, économie, culture & arts), le programme regroupe des cours théoriques et un volet pratique constitué de visites d’établissements, associations et de sites touristiques, sans oublier les interventions avec des professionnels du secteur. Étant considérés comme un maillon de l’économie locale, les jeunes de 4ème et de 3ème ont cette chance, via l’enseignement du tourisme, de contribuer au rayonnement de l’île grâce à ce nouveau bagage identitaire. Sur une île qui vit à 95% du tourisme, tous les représentants sont unanimes : il faut investir dans la jeunesse et honorer l’enseignement du tourisme dans nos écoles. Un immense bravo à nos nouveaux ambassadeurs ! _Vx

Jonathan Hodge Williams, ministre junior de Saint-Martin

« En 2018, j’ai été nommé pour représenter Saint-Martin au Bahamas avec 17 autres îles de la Caraïbe lors de mon cursus à la cité scolaire Robert Weinum. Nous avons abordé trois sujets différents en rapport au tourisme dont le tourisme résilient. Après le passage d’Irma en 2017, je voulais mettre en avant ce sujet qui nous touche tous, le tourisme étant notre première source de revenus à Saint-Martin, et c’était une très bonne expérience. Ensuite, j’ai participé à plusieurs évènements autour du tourisme et ça m’a permis d’ouvrir les perspectives à Saint-Martin et pour la Caraïbe en elle-même. Maintenant, à l’âge de 22 ans, je suis coiffeur professionnel et nous avons ouvert il y a deux ans avec d’autres partenaires notre salon « The Vault » en partie hollandaise. C’est aussi un magasin où vous trouverez des produits locaux. Quand j’étais dans l’expérience du tourisme, j’ai été attiré par tout ce qui est fabriqué à Saint-Martin, tout ce qui est original. Ce n’est que le début pour moi et je souhaite aller plus loin ».

