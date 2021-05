Travaux : Tours d’eau, questions/réponses avec la SAUR

Sous la forme d’un questions/réponses, la SAUR apporte des précisions sur les tours d’eau actuellement en vigueur sur le territoire, dans le cadre de la réhabilitation de l’usine de production de l’eau potable.

Pourquoi mettez vous en place ces tours d’eau ?

Depuis un mois, des travaux de rénovation réalisés par l’entreprise mandatée par l’EEASM sont en cours sur l’outil de production d’eau potable, l’UPEP, à Galisbay. A terme, cette rénovation permettra une augmentation de la capacité de production et sécurisera le service. Pour autant et très logiquement, ces travaux ont un impact sur les volumes produits. Pour ne pas mettre en danger le service public d’adduction d’eau, il est donc procédé à des coupures sectorielles le temps des travaux. Les tours d’eau permettent de maintenir le service au plus grand nombre.

Quels sont les objectifs de ces tours d’eau ?

Pour maintenir le service d’adduction d’eau, la SAUR travaille sur quatre axes majeurs :

– Le maintien d’un niveau suffisant dans les réservoirs de Galisbay,

– Le maintien de niveaux opérationnels dans les réservoirs de Mont des Accords et de Morne Valois,

– Des interventions aussi rapides que possible sur les fuites sur le réseau public,

– Un respect très stricts des délais contractuels quant aux travaux sur l’outil de production d’eau.

Pourquoi certains secteurs ne sont pas coupés ?

Certains secteurs sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin ne sont pas concernés par les tours d’eau. Il s’agit de secteurs sur lesquels sont implantés des structures hospitalières, médicales ou médico-sociales ainsi que les secteurs où sont implantés des établissements scolaires (sur ce deuxième point, les tours d’eau peuvent intervenir durant le week-end ou les vacances scolaires). D’autres secteurs ne peuvent être coupés pour des raisons techniques : les réseaux sont particulièrement fragilisés et ne supporteraient pas les variations de pressions liées aux coupures/ remises en eau (suite et fin dans notre prochaine édition).