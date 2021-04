Les Compagnons Bâtisseurs / Focus sur les services civiques

Les Compagnons Bâtisseurs accueillent et accompagnent des volontaires en engagement service civique de 18 à 30 ans qui s’engagent sur une mission d’insertion sociale par l’habitat et l’engagement citoyen. Ils participent aux animations collectives, aux chantiers d’entraide solidaire et participatifs auprès des habitants en difficulté.

« Au cours de leur mission, un accompagnement individualisé est réalisé afin de créer un cadre propice à un travail d’échange, de discussion et de structuration de leur projet d’avenir. Il est important de les valoriser .», Mlle Beldor, coordinatrice sociale et volontariat.

Portrait de service civique

Russell ROBERTS, 22 ans

« Après avoir raté mon Bac ES en 2019, j’ai poursuivi ma vie professionnelle en travaillant, sachant que dans la vie je suis quelqu’un d’ambitieux. »

À la suite d’une annonce sur le fax info, j’ai pris contact avec les compagnons bâtisseurs qui mon permis de réaliser une mission service civique.

J’ai eu la chance de découvrir les bases du bâtiment et grâce à l’aide des compagnons bâtisseurs j’ai pu avancer sur un de mes projets futurs qui est la photographie.