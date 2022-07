Ce samedi 23 juillet, une maraude a été organisée par l’organisation à but non lucratif qui s’est déplacée dans différents quartiers pour distribuer une cinquantaine de bols de soupe aux personnes en difficulté. Cette belle action est aussi l’occasion de rappeler l’existence du Secours Catholique de Saint Martin pour la population dans le besoin.

Lorsque l’on passe la porte du Secours Catholique qui se trouve en face de la pharmacie de Concordia, à droite du Fantastic Hôtel, il y règle une ambiance conviviale avec un fort sentiment de solidarité. Toute l’équipe s’affaire à la préparation des bols de soupe qui seront distribués dans les quartiers de Saint-James, Agrément, Concordia, Marigot et Sandy Ground de 17h à 21h. Cette deuxième maraude avait pour but de repérer et aider les personnes en difficulté, qu’elles soient dans la rue ou dans le besoin. « Le Secours Catholique fonctionne comme une grande famille, nous allons ce soir vers les gens nécessiteux afin de faire connaitre notre association tout en distribuant de la soupe. C» nous confie Marie-Annelle Jeannot, co-responsable du Secours Catholique avec Liliane Romney. En 2017, la branche d’urgence du Secours Catholique est arrivée sur le territoire de Saint Martin après le passage de l’ouragan Irma. Après leur travail de reconstruction (e.g. ferme pédagogique, rénovation de 34 maisons), une antenne a été créée sur le territoire et est active depuis 2019. Une dizaine de bénévoles dont Maria, Esperanza, Andrith, Lucile, Jocelyne et Alain, constitue à présent l’équipe qui accueille, aide et écoute. Si l’association est un service d’église, le Secours Catholique reçoit tout le monde, peu importe sa religion. Que ce soit un problème administratif ou une perte d’emploi, le Secours Catholique aide à débloquer la situation, mettant en relation la personne concernée avec les services compétents. Même si depuis sa création, l’organisation avait organisé de belles actions telles que l’arbre de Noël, la découverte des plantes médicinales avec les enfants, 10 millions d’étoiles ou encore la collecte nationale, la crise du covid a été un énorme frein par la suite. Revenant en force ce 23 juillet, l’association reprend du service en retournant dans les quartiers pour faire savoir à la population que le Service Catholique est toujours actif et à l’écoute.

Les permanences de l’association se tiennent tous les mardis et jeudis de 10h à 12h (fermeture en août). Comme l’exprime si bien Christophe Lecointe, secrétaire du Secours Catholique de Saint Martin qui se réjouit de l’accueil de la population lors de cette maraude : « Malgré le monde dans lequel on vit, il faut être solidaire les uns envers les autres. » _Vx

Infos : 06 90 28 26 94 – 05 90 29 89 28 – secourscatholiquesxm@gmail.com

N°113 Les Villages de Concordia, Rue Tah Bloudy, Marigot

(À droite du Fantastic Hotel à Concordia, en face de la pharmacie)

Facebook : Secours Catholique SXM

Instagram : secourscatholiquesxm

L’équipe du Secours Catholique avant de lancer l’opération «bol de soupe» ce 23 juillet (à gauche, Marie-Annelle Jeannot, co-responsable, et Christophe Lecointe, secrétaire et bénévole)

