Projet RELEV : à la recherche de témoignages d’habitants ayant vécu Irma

Mieux comprendre ce qu’a vécu Saint-Martin en septembre 2017 et analyser les stratégies de reconstruction mises en œuvre au lendemain d’une catastrophe naturelle, c’est la mission que s’est donnée le projet Relev un an après Irma, 2018. Pour venir à bout de cet objectif, une enquête a été lancée auprès des habitants de Saint-Martin ayant vécu l’ouragan. Le but est de faire un point sur la situation depuis 2017. À ce jour, environ 100 personnes ont répondu à ce questionnaire qui demande 15 à 20 minutes de temps. Pour la validité du travail scientifique les chercheurs espèrent recueillir plus de réponses. Les résultats de l’étude seront partagés avec les habitants de l’île une fois le projet terminé.

Relev, rebondir sur les leçons d’Irma

Un an après le passage de l’ouragan Irma, début septembre 2018, près de 20 chercheurs ont débuté des analyses autour des impacts de ce phénomène naturel. La première mission de terrain s’est déroulée à Saint-Martin. En avril 2019, une équipe de psychologues et de sociologues a interrogé une quarantaine d’habitants et de responsables d’associations de Saint-Martin afin de retranscrire sur un livret les histoires, les perceptions et les représentations de chacun. Les habitants ont répondu sur plusieurs situations liées à l’avant et à l’après Irma, dont la reconstruction et ses apprentissages. De la recherche bibliographique ou encore des questionnaires en ligne ont permis aussi de faire un point spécifique sur l’économie auprès des chefs d’entreprise, mais également le secteur touristique.

D’après la géographe à l’université des Antilles, Anne Péné-Annette, qui participe au projet, il est un peu tôt pour décrypter les avancées de la recherche. Mais l’un des constants reste «le décalage entre les services de l’État et les acteurs locaux. Il se traduit par des tensions pour la reconstruction», explique la chercheuse. Quant au territoire, «il y a un manque de prise de recul et une reconstruction qui ne semble pas tenir des recommandations techniques, entre autres». Bien que l’étude des chercheurs ne soit pas terminée, Relev vise à développer une méthodologie permettant d’améliorer la gestion de la reconstruction des territoires à la suite d’une catastrophe naturelle à court et long terme. Les scientifiques sur cette mission partent de l’hypothèse que «la reconstruction d’un territoire sinistré représente une fenêtre d’opportunité temporelle afin de réaménager durablement le territoire sinistré et le rendre plus résilient vis-à-vis de futurs événements». _Pc

Crédit photo : @Archives Le Pélican

Plus d’infos

L’enquête est anonyme, et possible en trois langues : français, anglais, espagnol.

Pour répondre à l’enquête :

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/2020-CEMOTEV-NPML/Enquete-habitants-Relev/Questionnaire_habitant.htm

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui