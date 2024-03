Soirée Sip&Tch’Art au Art Kclob ce vendredi soir : Florence Poirier-Nkpa et Edward Glasgow à l’honneur

A l’initiative de HeadMade Factory (HMF), un nouveau Sip&Tch’Art est organisé ce vendredi 15 mars à partir de 18h30 au TAK (The Art Kclob) situé 8 rue de Concordia. L’occasion pour les passionnés d’art d’admirer les œuvres variées et uniques de deux artistes talentueux.

Le temps d’une soirée, Edward Glasgow et Florence Poirier-Nkpa présenteront au public leur conception du portrait et de l’autoportrait.

Florence est déjà connue pour sa série de visages datant de 2017-2019 qu’elle conçoit comme des autoportraits-avatars. Autrement dit, elle réfléchit sur la question de l’idée d’identité mille feuilles. La face, le visage est alors à l’image des personnes que l’on rencontre dans nos vies et qui façonnent, en partie, ce que nous devenons. Ceci avec des toiles où le collage et la peinture lui permettent de créer des visages qui sont fixés dans un instant de transformation. En effet, ce ne sont pas des autoportraits ressemblants mais plus de moment de rencontre entre l’artiste et l’Autre(s). Ce qui lui a inspiré le titre de sa série AVATARS & AUTRE(S), dont elle vous propose de parler pendant cette soirée « Sip & Tch’Art ».

Une série de portraits de personnalités de Saint-Martin à découvrir…

Edward Glasgow est un saint-martinois, aujourd’hui âgé de 49 ans, qui depuis qu’il s’en souvient a toujours aimé dessiner et peindre. La vie, les rencontres ne lui ont pas laissé la possibilité de poursuivre une carrière professionnelle en tant qu’artiste. Mais parallèlement, il a toujours continué à pratiquer et plus particulièrement depuis qu’une amie l’a encouragé à poursuivre certaines pièces mises de côté. Kilia ayant entendu parler de HeadMade Factory et de l’ouverture de son Centre d’Art le TAK (The Art Kclob) s’est mise en tête de participer au développement de la pratique artistique d’Edward et c’est ainsi qu’ils sont venus à l’inauguration en septembre dernier pour découvrir le lieu et ce qui y est proposé.

En tant que dessinateur, Edward aime la nature, les paysages, les traditions de son île, mais pour cette rencontre avec le public, il propose une série de portraits de personnalités de Saint-Martin.

La présentation étant faite, à vous maintenant de venir à la découverte de ces deux artistes de renom autour de la question du portrait… _AF

92 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter