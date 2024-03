ÉVÈNEMENT : L’immanquable au Roxxy Beach ce 23 mars

Jimmy Sax et son inséparable saxophone sont de retour au Roxxy Beach de Simpson Bay le 23 mars prochain pour un show inoubliable. Et pour cause, ce sera le dernier de l’artiste au Roxxy Beach qui fermera définitivement ses portes le 30 avril 2024.

Jimmy Sax a.k.a. Jeremy Rolland est un formidable saxophoniste, multi-instrumentiste, compositeur et showman porté vers la musique électronique qui, dès son plus jeune âge, divertit et charme les foules à travers le monde. Né dans les Caraïbes françaises il y a 36 ans, l’artiste réside principalement à Saint-Barthélemy. Véritable bête de scène, Jimmy Sax s’est produit au cours des quatre dernières années dans certaines des salles les plus branchées du monde, telles que Saint-Tropez, Cannes, Saint-Barth, Dubaï, Paris, Monaco, Capri, New Delhi, Rome, Berlin et Cancun pour n’en nommer que quelques-unes… En show privé ou en concert public, cet interprète de grand talent prend toujours autant de plaisir à assurer le spectacle qui se grave naturellement dans la mémoire des mélomanes présents. En comptabilisant plus de 850.000 followers et plus de 300 millions de vues sur YouTube, Jimmy Sax a connu le succès avec le single «No man no Cry», remix d’Oliver Koletski qui vient d’atteindre plus de 150 millions de vues et a été récompensé à deux reprises par le Disque d’Or. Le triomphe ne s’est pas arrêté là, bien au contraire, Jimmy Sax a obtenu le disque de platine en France avec le single «Ibiza», réalisé avec JUL, faisant de lui l’un des artistes les plus écoutés dans le pays. La figure unique dans le monde du saxophone et de la musique électronique travaille actuellement sur son premier véritable album et nombreux sont les fans qui s’impatientent. En attendant, l’artiste ambiancera à nouveau le Roxxy Beach le 23 mars prochain, promettant un show généreux marquant le lancement de deux morceaux dont il a l’habitude de faire à chaque prestation au Roxxy Beach : «Time» et «Smile», nouveau single distribué chez Sony qui arbore son propre filtre personnalisé et dont les fans raffolent. Single actuel destiné aux marchés européens, «Time» incorpore un thème musical qui comprend un piano principal et plusieurs instruments supplémentaires avec lesquels Jimmy Sax joue et sur lesquels il pose sa voix. Dès 17h ce samedi 23 mars, avec parking gratuit pour la clientèle, le Roxxy Beach sera le lieu de rendez-vous par excellence, avec des DJ sets d’ouverture et de clôture assurés par Mr Perfect, Nicolas Barcel et Mister T. Les tickets sont disponibles au Roxxy Beach, à Kar’Ouf à Hope Estate, à Monoprix à Bellevue ou en ligne (voir infos). Si cet évènement est à marquer d’une gigantesque croix dans votre calendrier, le Roxxy Beach vous prépare une pléthore d’autres surprises tout au long du mois d’avril avant la fermeture de cette institution qui manquera à beaucoup. Gardez donc les yeux ouverts sur les pages et site du Roxxy Beach, toute l’équipe se fait un point d’honneur à ce que le mois d’avril 2024 soit rythmé et mémorable jusqu’à la fin… _Vx

Infos :

Billets disponibles en ligne (40$) sur https://www.eventbrite.com/e/jimmy-sax-live-at-roxxy-beach-tickets-848499955207?aff=oddtdtcreator

Lien raccourci : https://t.ly/D7ATV

Réservations Tables & Cabanes VIP : +1(721) 520-2001

reservations@roxxybeach.com

www.roxxybeach.com

Instagram : roxxybeach.sxm

Jimmy Sax : https://www.youtube.com/JIMMYSAX

