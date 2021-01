Le BTP représente 6,9 % des entreprises et 12,3 % des emplois salariés à St Martin

Depuis plusieurs années, le bâtiment et travaux publics (BTP) est le quatrième secteur pourvoyeur d’emplois à Saint-Martin. A fin 2019, il représente 12,3 % de l’emploi total. Même si elle est en baisse d’un point par rapport à 2018, la part du BTP dans l’emploi aujourd’hui est largement supérieure à ce qu’elle était au début des années 2010. En 2013, elle était de 6,4 %, en 2015 de 7,6 %. Elle est davantage proche de son niveau de la fin des années 2000 (10,8 % en 2008).

C’est à partir de 2009 que le secteur a commencé à enregistrer une baisse de ses effectifs suite à la crise économique et aux contraintes budgétaires liées à l’évolution statutaire de l’île, indiquait à cette époque l’Iedom. «Fin 2009, le secteur du BTP comptait un peu plus de 600 salariés (contre plus de 700 l’année précédente et 1 200 en 2007, ndlr). Le poids du secteur dans l’effectif total s’établit en 2009 à 9,8 %).» Cette tendance s’est observée jusqu’en 2013 (393 salariés en 2010, 381 en 2013) avant de repartir à la hausse, toutefois légère : 484 salariés en 2015, 422 en 2016.

La reconstruction suite au passage d’Irma a redynamisé le secteur : à fin 2019, le BTP emploie 990 personnes, soit 40 de moins par rapport à 2018. Les effectifs sont 2,5 fois supérieurs à ceux de 2016.

Les entreprises du BTP représentent 6,9 % des 5 494 entités enregistrées à la CCISM. Elles sont de l’ordre de 380. C’est 200 de moins qu’en 2007 (elles représentaient 10,2 % des entreprises). En 2015, le secteur du BTP regroupait 750 entreprises.

(soualigapost.com)