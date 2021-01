Agression mortelle à Cole Bay : un suspect interpellé !

L’un des deux suspects présumés de l’agression mortelle d’un homme survenue le 7 décembre 2020 a été interpellé dernièrement par les forces de l’ordre hollandaises.

Les faits remontent au 7 décembre. En début de soirée, la police hollandaise se rend sur le parking du Mega Center Ace où un homme gît au sol et présente de graves blessures à la tête. La victime est transférée au Sint Maarten Medical Center dans un état critique et décèdera de ses blessures quarante-huit heures plus tard.

C’est au terme d’une enquête approfondie que les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur un individu soupçonné d’être impliqué dans cette agression mortelle. Celui-ci a été incarcéré.

Toujours au cours des investigations, les policiers ont découvert qu’un second suspect aurait participé à cet acte odieux commis à Well Road. Il est activement recherché par les forces de l’ordre !

Les personnes pouvant fournir des informations supplémentaires sur le meurtre sont invitées à contacter la police de Sint Maarten au + 1 721-22 542 22 postes 204 ou 205, ou sur la ligne d’appel anonyme gratuite, le 9300. _AF