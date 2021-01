Un Pass’ Numérique pour les personnes en difficulté prévu courant 2021 !

Dans le cadre du déploiement de l’accès au numérique sur son territoire, la Collectivité de Saint-Martin, à travers sa délégation Solidarité et Familles, a déposé une candidature auprès de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) en 2020. L’agence a retenu la candidature de Saint-Martin et s’est engagée à cofinancer le projet de déploiement du Pass’ Numérique sur notre territoire. Une convention visant à fixer le cadre de ce nouveau partenariat au bénéfice des publics vulnérables sera prochainement signée.

Au regard des difficultés existant à Saint-Martin, notre Collectivité d’Outre-mer s’est portée volontaire courant 2020 pour l’acquisition du Pass’ Numérique. Ce dispositif est ouvert notamment aux jeunes de 16 à 25 ans, avec l’appui du service d’Accompagnement, d’Insertion et d’Orientation de la Collectivité (AIO). Les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emplois seront principalement ciblés et accompagnés par le Pôle Emploi et nos services. Le dispositif sera également ouvert aux personnes en perte d’autonomie.

La Collectivité de Saint-Martin a identifié les publics qui pourront bénéficier du Pass’ Numérique :

– Les femmes de 16-25 ans

– Les bénéficiaires du RSA

– Les demandeurs d’emploi

– Les jeunes vivant dans des quartiers excentrés

– Les personnes en situation de handicap

– Les jeunes du PSAD (plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs scolaires)

– Les séniors

La Délégation Solidarité et Familles, en concertation avec la Délégation au Développement Humain, sera chargée d’élaborer un programme spécifique à destination des publics cibles.

Le déploiement du dispositif Pass’ Numérique se fera sur l’ensemble du territoire de Saint-Martin, avec une priorité pour les quartiers identifiés comme prioritaires dans le Contrat de ville 2015-2020.

Le Contrat de plan territorial de développement des formations et de l’orientation professionnelle 2017-2022, le Plan d’investissement dans les compétences” (PIC), le Schéma territorial d’aide sociale et médico-sociale et le Schéma directeur territorial de l’aménagement numérique, seront également sollicités pour identifier les publics cibles et ouvrir le dispositif aux personnes prioritaires.

Le Président Daniel Gibbs et la 3e vice-présidente en charge du Social, Sofia Carti, saluent l’implication et l’action transversale des services de la Collectivité ayant abouti à l’obtention du Pass’ Numérique. Ce dispositif représente une aide significative pour les personnes en difficulté, il sera déployé courant 2021.