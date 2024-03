ASSOCIATION : Distribution gratuite d’un nouveau livre de coloriage ce samedi

L’association les Fruits de Mer lance un nouveau livre de coloriages, Soualiga Creatures, ce samedi 16 mars de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans.

Ce nouvel opus met en lumière les incroyables insectes et autres petites créatures de Saint-Martin. Il sera distribué gratuitement lors du lancement. L’événement proposera aussi une station de coloriage, et une station d’artisanat où les enfants et les adultes pourront décorer des sacs en tissu sur le thème des créatures. L’auteure sera présente pour les dédicaces du livre multilingue (anglais, français, espagnol et néerlandais). Soualiga Creatures est le dernier né de Soualiga, la populaire série de livres multilingues « colorier et apprendre » pour les jeunes enfants. Les livres précédents de la série incluent Soualiga Island, Soualiga Sea et Soualiga Birds. Les futurs thèmes prévus pour la série incluent les plantes et le patrimoine de Saint-Martin. Soualiga Creatures est un superbe aperçu des petites créatures fascinantes qui volent, rampent, glissent et sautent sur cette île. Le guide visuel sur la 4ème de couverture encourage les enfants à apprendre à quoi ressemblent ces créatures et à les repérer dans la nature. À l’intérieur, les enfants trouveront une page à colorier pour chaque créature avec son nom dans les quatre langues. Chacun a aussi une page où ils peuvent s’exercer à écrire les noms de la créature. Des exemplaires imprimés gratuits de Soualiga Creatures sont aussi distribués aux écoles locales et aux élèves dans le cadre du programme de distribution de livres 2024 de l’association Les Fruits de Mer. Rendez-vous ce samedi 16 mars à partir de 9h à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans. _Vx

Infos et téléchargement du livre :

http://lesfruitsdemer.com

121 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter