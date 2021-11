Sint Maarten : Plusieurs affaires graves jugées au tribunal

Le mercredi 27 octobre dernier, le tribunal de première instance de Sint Maarten a prononcé des condamnations dans différentes affaires de tentative de meurtre, de vols à main armée et de possession d’armes à feu.

La Cour a condamné un homme, K.M.R, à quatorze ans d’emprisonnement pour deux violations de domicile à main armée, et en tant que coauteur de tentative d’homicide involontaire et de possession d’arme à feu.

De son côté, J.J.A. a été reconnu coupable de complicité de possession d’arme à feu, et condamné à 24 mois d’emprisonnement. Le juge a pris en compte, dans la condamnation, une sanction antérieure en date du 4 août 2021, pour tentative d’homicide involontaire.

Un autre homme, R.B., a été condamné à 21 mois de prison, dont six mois avec sursis, et à une probation de trois ans pour possession d’arme à feu.

Les vols à main armée et les tentatives d’homicide involontaire, ou de meurtre, à l’aide d’une arme à feu continuent d’être un problème sur le territoire, et contribuent à un sentiment de peur et malaise pour les résidents et les visiteurs, considère le procureur de Sint Maarten. _AF