Société : Les enjeux du Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin

Dans la continuité des premiers travaux initiés dès janvier 2020, la Collectivité a organisé une série de 5 ateliers participatifs tout public, du 5 au 8 octobre 2021, afin de permettre à la population de participer à l’élaboration du futur Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM). Ce document de planification doit traduire la vision du développement du territoire sur les 10 prochaines années.

Pour construire son PADSM, la Collectivité s’est attaché les services du Cabinet expert Cittanova. Ces ateliers ont accueilli une vingtaine de participants par session. C’est peu, mais cela a permis de travailler par petits groupes sur les enjeux de cette planification. L’équipe de la délégation Cadre de Vie en charge de l’animation des ateliers a tout d’abord présenté le diagnostic des travaux de janvier 2021, pour ensuite aborder les enjeux environnementaux des années à venir : le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution, la pénurie d’eau potable, la préservation des espaces non bâtis ou encore la gestion des déchets.

La question de la préservation des espaces naturels a fait l’objet d’échanges nourris, notamment la façon d’allier le développement touristique à la préservation du patrimoine naturel, et la protection de la faune et de la flore de Saint-Martin.

La démographie, la santé, la prise en compte des spécificités locales, l’économie d’énergie, les équipements et infrastructures à prévoir pour les années à venir, sont aussi au cœur des réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du PADSM. Tout comme le désenclavement des quartiers, les moyens de transports, la préservation du bâti, les zones constructibles et l’aménagement urbanistique du territoire ou encore son attractivité, qui sont des facteurs à prendre en compte.

Des échanges riches, qui ont permis de réunir les premières doléances et propositions des citoyens.

L’élaboration du PADSM est un projet qui s’inscrit dans la durée et qui se construit collectivement. C’est en tout cas la volonté du Président Daniel Gibbs, qui souhaite que ce document de planification soit concerté, compris par tous et adapté aux besoins actuels et futurs de Saint-Martin.

L’ensemble des documents relatifs au Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin sont disponibles dans une rubrique spécifique au PADSM, sur le site Internet de la Collectivité : www.com-saint-martin.fr

Des registres d’observations sont mis à la disposition du public dans 4 lieux administratifs :

– L’hôtel de la Collectivité à Marigot (rue de la mairie)

– La Cité administrative à Concordia (rue Jean-Jacques Fayel)

– La MSAP de Sandy Ground (en face des écoles)

– La MSAP de Quartier d’Orléans (en face du stade)

Vous pouvez aussi poser vos questions ou faire vos observations par email : padsm@com-saint-martin.fr