Softball : Saint-Martin s’impose avec brio en Guadeloupe !

Le mois dernier, un tournoi de softball s’est déroulé en Guadeloupe. Une compétition qui regroupait des équipes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de Saint-Martin. Et devinez qui a gagné ?

Vous l’avez compris ! L’équipe saint-martinoise s’est particulièrement distinguée en remportant tous ses matches, ainsi que les coupes de meilleur batteur, de meilleur lanceur et de meilleur receveur.

Des victoires et des coupes remportées grâce à la motivation de nos joueurs saint-martinois, qui étaient partis avec la ferme intention de ne pas faire le voyage pour rien, et de représenter dignement l’île de Saint-Martin. Une mission plus qu’accomplie qui a entièrement satisfait l’ensemble du staff de softball.

Aussi, l’association SXM Sport Mouvement est particulièrement fière de ce déplacement en terre guadeloupéenne. La participation à ce tournoi a été rendue possible grâce au soutien du Service des Sports de la Collectivité et de la Préfecture des Iles du Nord.

Pour remercier ces deux entités de leur soutien, l’équipe de softball et le Président de l’association SXM Sport Mouvement, Julius Richardson, ont remis, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de la Préfecture, une coupe au Préfet, Serge Gouteyron et un trophée à Wendy Gumbs du Service des Sports de la Collectivité. _AF

