Sint Maarten : Pas encore de décision prise quant à la réouverture de l’aéroport de Juliana et du Port

Le gouvernement n’a pas encore décidé quand les frontières extérieures du pays seront rouvertes aux visiteurs et sur les protocoles sanitaires qui seront mis en place, a déclaré Ludmila de Weever, ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT) lors du dernier Conseil des ministres. L. De Weever a également annoncé que les résidents de retour de certaines îles des Caraïbes ne seront pas tenus d’effectuer une quarantaine à leur arrivée à Sint Maarten.

Bien que le gouvernement se soit auparavant engagé à divulguer les protocoles qui seront mis en place pour la réouverture du pays d’ici le 15 juin, aucune annonce n’a encore été faite à ce sujet.

Cependant, L. De Weever a déclaré que TEATT, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé publique, du Développement social et du Travail VSA travaillent « avec diligence dans les coulisses » pour élaborer la « meilleure politique pour rouvrir Sint Maarten aux visiteurs et garder tout le monde en bonne santé et en sécurité ».

L. De Weever a précisé aussi que le gouvernement visait toujours à rouvrir l’aéroport international Princess Juliana (PJIA) et le Port Sint Maarten « début juillet ». Elle a précisé que cela dépendra de la réception de suffisamment de kits de tests pour l’afflux de visiteurs.

De son côté, le ministre de la VSA, Richard Panneflek, a confirmé mercredi dernier que les protocoles de santé pour voyager à travers les points d’entrée de Sint Maarten n’avaient pas encore été approuvés par le Conseil des ministres.

Bien que Juliana et le port de St. Maarten soient fermés aux visiteurs, Mme De Weever a déclaré que les résidents peuvent désormais rentrer chez eux en mode « rapatriement » de: Saba, St-Eustache, Bonaire, Curaçao, Aruba, Anguilla, St-Barth, Martinique, et Guadeloupe. Si un résident est resté dans l’une de ces îles pendant 21 jours avant de rentrer à St Maarten, il ne sera pas soumis à la quarantaine à son arrivée..

Si un résident de retour est resté dans ce pays pendant 21 jours avant le voyage, il ne sera pas tenu de se mettre en quarantaine à son arrivée à Sint Maarten.

Les résidents provenant d’autres pays que ceux-là ne sont pas encore autorisés à rentrer, a déclaré M. De Weever.

Note de la rédaction: faut-il interpréter que les vols en provenance l’Europe et d’Amérique du Nord seront refusés même si Juliana rouvre début juillet? Pas de tourisme cet été par Juliana ?

“Nous envisageons d’ajouter d’autres pays de la Caraïbe à cette liste afin de faciliter leur voyage à St Maarten, a déclaré la Première Ministre Silveria Jacobs mercredi.

(NDLR: ça veut dire que si vous avez des membres de votre famille vivant dans une île de la Caraibe, ils pourront vous rendre visite cet été, mais s’ils sont en France métropolitaine cela semble compromis par Juliana)