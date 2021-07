Aérien : Réouverture du ciel caribéen avec Air Antilles

Air Antilles décuple d’ores et déjà ses vols sur les Antilles Françaises. La compagnie est aussi prête pour la réouverture des lignes internationales programmée ce 5 juillet 2021. Son leitmotiv : la mobilité intracaribéenne au service du développement des territoires.

Promotrice de ses régions d’implantation, la Compagnie Air Antilles a déjà fortement augmenté ses fréquences entre les îles des Antilles Françaises. Ainsi, pour exemple, 5 vols quotidiens sont maintenant opérés entre la Guadeloupe et Fort-de-France ; autant entre Fort-de-France/Pointe-à-Pitre et Saint-Martin Grand-Case et 4 par jour vers et depuis Saint Barthélémy. La liaison avec la Guyane est assurée par Air France, partenaire historique sur cette destination.

• Cap sur l’international le 5 juillet !

Les vols internationaux reprendront vers et depuis San Juan, La Dominique, Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Miami et bien sûr, Punta Cana et Saint-Domingue. Concernant la République Dominicaine et sa desserte aérienne particulièrement concurrentielle, Air Antilles se distingue. Forte de 20 ans d’expérience, la compagnie répond aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité aérienne. Elle bénéficie par ailleurs d’un ancrage territorial et humain fort.

• Soutenir le développement économique local

Air Antilles est en effet portée par un solide actionnariat antillais qui est resté déterminé, malgré la crise, à maintenir 300 emplois aux Antilles-Guyane. La compagnie a d’ailleurs exploité la période de ralentissement pour opérer des évolutions significatives au bénéfice des voyageurs à l’image de la nouvelle version du site internet ww.airantilles.com. Plus dynamique, il propose notamment un moteur de recherche permettant de connaître les conditions de voyage et les mesures sanitaires applicables à chaque destination ; une contribution tant à la mobilité qu’à la lutte que nous menons tous mondialement.