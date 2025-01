Seniors connectés : Réduire la fracture numérique à Saint-Martin

Le 24 janvier prochain, l’Association pour le Numérique et l’Inclusion Sociale (ANIS) Saint-Martin, en partenariat avec Nature is the Key, lance « Connecting Our Seniors », un programme d’ateliers numériques destiné aux seniors de l’île.

Cette initiative, essentielle dans un monde de plus en plus digitalisé, vise à répondre aux difficultés rencontrées par les personnes âgées face aux démarches en ligne et à leur offrir des outils concrets pour gérer leur quotidien. Les ateliers, gratuits et personnalisés, seront proposés sur deux sites (Sandy Ground/Marigot et Quartier d’Orléans) et s’étaleront sur huit modules, tous les vendredis après-midi de 16h à 18h, hors vacances scolaires. De l’utilisation basique d’un ordinateur à la maîtrise des services administratifs en ligne, ce parcours pédagogique permettra aux participants de gagner en autonomie et de renforcer leurs liens sociaux grâce à l’apprentissage collaboratif.

Un projet socialement inclusif

Priorisant les seniors isolés ou fragilisés, « Connecting Our Seniors » cible un public vulnérable : personnes éloignées des nouvelles technologies, exposées à des ruptures de droits ou en situation d’isolement social. Soutenu par des partenaires comme la CGSS de Guadeloupe et Orange Digital Center, le projet mobilise des moyens humains et matériels pour garantir sa réussite. Pour ANIS Saint-Martin, qui œuvre depuis des années pour l’inclusion numérique, cette initiative marque une nouvelle étape dans la réduction des inégalités numériques et sociales sur l’île. Avec des places limitées à 10 participants par atelier, les seniors intéressés sont invités à s’inscrire rapidement pour bénéficier de cet appui. _Vx

Infos et inscriptions : ANIS Saint-Martin : Tel +590 690 665893 – contact@anis-sxm.com / anis.sxm@gmail.com

Nature is the Key : +590 690 133594 – natureisthekey.sxm@gmail.com

