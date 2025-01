CHARLIE HEBDO : 10 ans après, l’hommage à une liberté inébranlable

Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo était la cible d’un attentat terroriste d’une violence inouïe. Douze vies furent fauchées, parmi lesquelles cinq dessinateurs emblématiques, figures de la liberté d’expression. Cet acte, commis au nom d’un fondamentalisme religieux, ébranla le pays tout entier, provoquant une onde de choc mondiale.

Dans les jours qui suivirent, la France se leva en masse pour défendre les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble. Le 11 janvier 2015, une marée humaine, forte de plus de quatre millions de personnes, défilait dans les rues, brandissant le slogan désormais universel : « Je suis Charlie ». Ces rassemblements symbolisaient un rejet clair du terrorisme et une affirmation solennelle de la liberté d’expression.

Dix ans après, Charlie Hebdo continue d’exister, fidèle à son esprit irrévérencieux. À l’occasion de ce tragique anniversaire, l’hebdomadaire publie un numéro spécial de 32 pages ce mardi 7 janvier. Intitulé « Increvable ! », ce numéro présente des caricatures issues d’un concours international sur le thème #RireDeDieu. Le but affiché : dénoncer l’emprise des religions sur la société et réaffirmer l’importance du droit à la satire, pierre angulaire de la démocratie. Cet anniversaire est bien plus qu’un simple hommage. Il invite à la réflexion sur la fragilité des libertés fondamentales et sur la nécessité, aujourd’hui encore, de défendre la liberté d’expression et la liberté de la presse face à toutes les menaces._Vx

