ASSOCIATION / Karaoké pour seniors : le rendez-vous convivial et engagé de janvier

Jeudi 9 janvier, à partir de 18h, le Yacht Club de Marigot vibrera au rythme des plus grands classiques musicaux lors d’une Karaoké Party pour Séniors, organisée par l’association Friendly Upcycling. Plus qu’un événement festif, cette soirée incarne un engagement fort pour la communauté locale, mêlant convivialité et solidarité.

Sous la houlette de DJ Jean-Louis, alias «Monsieur Karaoké», les participants revisiteront les hits des années 60 à aujourd’hui dans une ambiance chaleureuse, orchestrée par Yolande et Fred, ambassadeurs de la bonne humeur. Avec un délicieux dîner en prime, ce rendez-vous promet d’être un moment inoubliable.

Mais l’objectif de cette soirée dépasse le simple divertissement : elle vise à briser l’isolement social des seniors tout en soutenant un projet local porteur d’avenir. En effet, Friendly Upcycling ambitionne de créer une ressourcerie à Saint-Martin, un lieu dédié à la réduction des déchets, à la promotion de l’upcycling et à l’économie solidaire. Ce projet, qui allie développement durable et dynamisation de l’emploi local, est essentiel pour l’île. Pour participer à cette soirée musicale de jeudi soir, une contribution de 40 € par personne est demandée. Une part des fonds récoltés sera dédiée à la réalisation de cette ressourcerie. Des bus seront mis à disposition pour véhiculer les séniors inscrits à cet événement où fête et engagement se rencontreront. _Vx

Infos et réservations : Yolande 06 90 25 29 20 – Fred 06 90 55 87 85

Lien cagnotte pour la ressourcerie : https://urlr.me/KYQfxS

Friendly Upcycling, où chaque maison peut devenir un sanctuaire de durabilité

L’association locale promeut le recyclage valorisant et le développement durable via des ateliers créatifs, des chantiers solidaires et des événements publics. L’association valorise les déchets en les transformant en objets artisanaux ou artistiques, sensibilisant ainsi à l’importance du recyclage. Actrice engagée lors d’événements locaux, elle collabore avec des entreprises pour réduire l’empreinte écologique tout en améliorant le cadre de vie et en dynamisant la communauté.

