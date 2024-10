ASSOCIATION : Soirée contes pour enfants à l’Amuseum Naturalis

L’association Coffee and Soda Biscuits organise une soirée contes pour enfants à l’Amuseum Naturalis, à The Old House, Quartier d’Orléans ce samedi 12 octobre de 17h à 19h.

Sous les étoiles et autour d’un feu de joie, les conteurs Joselyne Arnell et Papa Umpo transporteront les petits et les grands dans des récits captivants venus d’ailleurs. Des collations et boissons seront disponibles à la vente pour garder tout le monde en forme durant cette soirée fantaisiste et pleine d’imagination. L’événement est gratuit, idéal pour les enfants et les familles à la recherche d’une activité créative et amusante en plein air. Un moment inoubliable de partage et de découvertes, où les rires et les histoires illumineront la nuit. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter