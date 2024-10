AEROPORT JULIANA : Ouverture du nouveau hall d’arrivée et d’une nouvelle zone de récupération des bagages le 15 octobre prochain

L’aéroport international Princess Juliana (PJIA) s’apprête à franchir une étape importante dans son réaménagement. Le lundi 7 octobre, Ballast Nedam International Projects a présenté officiellement le hall d’arrivée et la zone de récupération des bagages qui viennent d’être achevés, marquant ainsi un progrès significatif vers l’ouverture de l’aérogare ultramoderne de l’aéroport.

Après la remise des clés, le personnel de l’aéroport effectuera les derniers préparatifs en vue de l’ouverture du hall, y compris un nettoyage complet et la mise en place de services clés tels que les douanes, l’immigration et la manutention des bagages.

Le nouveau hall d’arrivée devrait accueillir ses premiers passagers le 15 octobre prochain, en remplacement de la tente temporaire utilisée pendant les travaux.

En reconnaissance de l’achèvement réussi de cette phase, PJIA organisera une grande cérémonie de réouverture de l’aérogare le 14 novembre, dont les détails seront annoncés dans les semaines à venir.

Le nouveau hall d’arrivée est doté de systèmes de manutention des bagages améliorés, conçus pour une récupération plus rapide et plus efficace des bagages. La rationalisation des procédures d’immigration et de douane contribuera aussi à réduire les temps d’attente. _AF

