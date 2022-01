Santé : La communauté hospitalière des établissements des Iles du Nord dénonce la violente agression du directeur du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon et du DGA, Cédric Zolezzi

C’est avec stupéfaction et indignation que la Communauté hospitalière des établissements de santé des Iles du Nord a appris l’agression dont le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du CHU de Guadeloupe ont fait l’objet dans la soirée du 4 janvier sur leur lieu de travail.

Ces débordements inouïs ne peuvent que disqualifier leurs auteurs des valeurs de service public qu’ils prétendent porter. Face à cette situation, il est bon de mettre à l’honneur la grande majorité silencieuse des soignants qui fait face chaque jour, dans des conditions difficiles, à une charge de travail accrue par le contexte sanitaire.

La direction des centres hospitaliers de St Martin et de St Barthélémy associée à la communauté médicale assure le Directeur Général du CHU de Guadeloupe et ses équipes de son plein et indéfectible soutien.