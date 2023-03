ASSOCIATION : L’ACS ZEPIN fait un don de 272 euros pour l’achat de manuels musicaux

L’Association Culturelle et Sportive Zone d’Éducation Prioritaire des Îles du Nord (ACS ZEPIN) est une association qui depuis vingt-cinq ans œuvre aux côtés des acteurs pédagogiques à destination des élèves de l’île de Saint-Martin. Le mardi 28 février dernier, l’association a remis un chèque similé de 272 euros à Valérie Siobud-Romney, conseillère pédagogique en éducation musicale dans la circonscription des Îles du Nord et responsable du projet pédagogique « Voyage autour de l’opéra ».

Accompagnée de Valérie Samson, enseignante à l’école Aline Hanson et des élèves dont elle a la charge dans le cadre de cette action lyrique intitulée « Voyage autour de l’opéra » qui, depuis plus de dix ans, a pour objectif d’initier les élèves des quartiers dits prioritaires à la culture, Valérie Siobud-Romney a reçu le chèque d’une valeur de 272 euros de l’ACS ZEPIN des mains du président de l’association, Xavier Mirre-Minori, en présence d’Assia Saint-Charles et Valérie Vial, membres de l’ACS ZEPIN. Cette somme permet de financer la commande d’achat des manuels Cendrillon de Gioacchino Rossi pour l’apprentissage des chants et de l’approche de partitions. Le spectacle monté dans le cadre de cette action est programmé pour le mois de juin avec plus de 250 élèves du primaire sur scène. C’est la dixième année consécutive que l’association porte son assistance. Xavier Mirre-Minori précise que ces projets créatifs rejoignent les actions auxquelles l’ACS ZEPIN est sensible pour permettre l’assimilation de la culture artistique, historique et technique auprès des enfants et des adolescents de Saint-Martin. _Vx

